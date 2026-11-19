به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست بررسی مشکلات محدوده تفریحی و گردشگری «گنج‌نامه»، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری این مجموعه گفت: «گنج‌نامه» یکی از مقاصد مهم گردشگری این استان است که با برخورداری از جاذبه‌های ویژه، گردشگران بسیاری را جذب می‌کند و به همین دلیل نیازمند برنامه‌ریزی ویژه و مدیریت یکپارچه است.

او تصریح کرد: یکی از مسائل مهم این منطقه، وضعیت مسیر‌های ورودی و خروجی و ترافیک موجود است که برای رفع آن، اقدامات مشترکی با همکاری شهرداری همدان، شهرداری منطقه یک، اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد.

استاندار همدان گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و توافق با مالکان، زمینه بازگشایی و اصلاح مسیر‌های تردد فراهم می‌شود تا ضمن کاهش ترافیک، رفت‌وآمد گردشگران با سهولت بیشتری انجام شود.

حمید ملانوری شمسی، ساماندهی مدیریت بخش‌های عمومی و جاذبه‌های گردشگری گنج‌نامه از جمله کتیبه‌های تاریخی و آبشار را از دیگر موضوعات این نشست برشمرد و گفت: مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت این بخش‌ها را برعهده بگیرد و برای ساماندهی ورود و خروج گردشگران و استقرار راهنمای گردشگری آگاه و فعال اقدام کند.

او تدوین طرح جامع «گنج‌نامه» را از ضرورت‌های مدیریت و توسعه این مجموعه دانست و تصریح کرد: در این نشست مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی مقدمات تهیه این طرح را فراهم کند تا در ادامه، با انتخاب مشاور ذی‌صلاح، طرح جامع گنج‌نامه تدوین شود و مبنای فعالیت و برنامه‌ریزی بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد.

استاندار همدان با تأکید بر جایگاه گردشگری در توسعه استان هم گفت: با توجه به اینکه گردشگری را یکی از مهم‌ترین محور‌های توسعه و پیشرفت همدان می‌دانیم، مقرر شد نشست‌های تخصصی با عنوان پنجشنبه‌های گردشگری هر دو هفته یک‌بار برگزار شود تا مسائل و موضوعات این حوزه به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری شود.