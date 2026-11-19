به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در چهارمین برنامه سفر کاری خود به حوزه قضایی ماکو در نشستی صمیمی با همکاران قضایی این شهرستان شرکت و ضمن تحلیل نتایج بازرسی و بازدید انجام شده مطالبی را بیان داشت.

علی نژاد در این نشست ضمن خدا قوت و خسته نباشید به همکاران بیان داشت: شهرستان ماکو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که ویژگی‌های خاصی از نظر گمرکات، مسایل مرزی، تردد مسافرین به این حوزه قضایی داده است که نیاز به کار خاص و ویژه دارد.

وی افزود:اقدامات خوبی در تقویت حوزه قضایی خصوصا از جهت تامین نیروی انسانی صورت گرفته است و باز هم تلاش برای تقویت بیشتر است تا همکاران فراغ بال بیشتری داشته باشند.

علی نژاد تاکید کرد، سامانه‌هایی که توسط قوه قضائیه فراهم و در دسترس همکاران قرار گرفته باید به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد چرا که برای پیش برد امور و حصول نتایج قضایی مطلوب بسیار کمک کننده است.

وی افزود:الکترونیکی شدن اجرای احکام یکی از امور مهم است که باید در سریعترین زمان ممکن اتفاق بیافتد چرا که برای تسریع در روند اجرا و حذف کاغذ در اقدامات نقش مهمی دارد.

وی در ادامه با اشاره به پرونده‌های مسن و معوق گفت:با تلاش همکاران در ۴ ماهه اخیر بیش از ۱۲۰۰ پرونده مسن و معوق در استان تعیین تکلیف شده است و به همین ترتیب تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق باید در اولویت کاری همکاران باشد.

وی افزود: نظم و انضباط کاری هم در شعب و دفاتر از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که قضات و کارمندان را در محیط کار کمک می‌کند.

علی نژاد به همکاران خود تاکید کرد در رسیدگی‌ها نظام جامع جدید آماری را هم ملاک نظر داشته باشند.

در ادامه جلسه هر یک از معاونان حاضر به بیان گزارشی از نتایج بازرسی خود پرداختند و همچنین رئیس دادگستری و دادستان ماکو هم مطالبی بیان و جلسه با جمع بندی رئیس کل دادگستری استان به کار خود پایان داد.