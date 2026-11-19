صبح امروز دومین دوره جایزه ویژند ایران در همایشی با حضور تعدادی از صاحبان کسب و کار‌ها و نشان‌های تجاری ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در این همایش معاون ارتقای کسب و کار‌های بین المللی سازمان توسعه تجارت گفت: در تلاش هستیم با ارائه‌ی مشوق‌هایی، نشان‌های تجاری را به سمت فراملی و بین المللی شدن ببریم.

امیر روشن بخش در ادامه گفت: نشان‌های تجاری ما با توجه به کیفیت و اصالت کالا قابلیت صادرات وسیع به کشور‌های هدف را دارند و ما هم در تلاش هستیم که با این شرایط راحت‌تر امکان پذیر داشته باشند.

همچنین در این مراسم از ۲۷ نشان تجاری که در زمینه‌های تولید و صادرات مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و صنعتی فعال بودند به عنوان نشان‌های برتر قدردانی شد.

گفتنی است ۲۰ نشان تجاری هم شایسته‌ی قدردانی بودند.