



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیم ا کنفرانس بین‌المللی و جشنواره هنری اقبال (IQBAL) با محوریت پیوند هنر، اندیشه و همگرایی فرهنگی ایران و پاکستان در حوزه هنری برگزار شد. این رویداد با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی و علمی دو کشور همراه بود و غلامعلی حدادعادل، محمد بقایی ماکان، علی کمیل قزلباش و عبدالرؤوف، سفیر جمهوری اسلامی پاکستان و رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، از سخنرانان آن بودند.

محمد مهدی دادمان، رئیس حوزه هنری، در این مراسم با گرامیداشت شهیدان انقلاب اسلامی و خیرمقدم به مهمانان، بر نقش فرهنگ و هنر در تقویت پیوندهای میان ملت‌ها تأکید کرد و گفت: «اندیشه و هنر می‌تواند فراتر از مرزهای جغرافیایی عمل کند و پیوندهای تازه‌ای برقرار کند؛ پیوندهایی که فراتر از ماه و سال و حتی صد سال آینده است.»

وی با اشاره به برگزاری این رویداد همزمان با صد و چهل و نهمین سالگرد تولد علامه اقبال لاهوری ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی و جشنواره هنری، سرآغازی برای برنامه‌ای بلندمدت و اقدامات مهم‌تر و جدی‌تر در سال آینده برای شناخت هرچه بیشتر اقبال لاهوری و تقویت پیوند میان ملت‌ها باشد. دادمان افزود: «اگر ما از طریق فرهنگ، اندیشه و هنر برای تعامل تلاش کنیم، حتماً افق‌های تازه‌ای در روابط دو ملت خواهیم گشود و مسیرهای تازه‌ای را آغاز خواهیم کرد.»

رئیس حوزه هنری همچنین بر ضرورت طراحی طرحهای بزرگ فرهنگی مشترک تأکید کرد و گفت: «می‌توان طرحهای بزرگ فرهنگی را طراحی کرد که محصول فرهنگ مشترک برای جهان یا حداقل منطقه ما حرف تازه‌ای داشته باشد. حرکت‌ها و جریان‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی را می‌توان با پیوند فرهنگی ملت‌ها آغاز کرد که این‌ها می‌تواند به جریان‌های اثرگذار و عمیق فرهنگی منجر شود.»

اقبال‌شناس و مدرس زبان اردو: اندیشه اقبال دعوت به خودآگاهی و تبدیل باور به عمل است

علی کمیل قزلباش، پژوهشگر، اقبال‌شناس و مدرس زبان اردو، در کنفرانس بین‌المللی و جشنواره هنری اقبال در حوزه هنری با موضوع «بازخوانی شخصیت سیاسی اقبال» سخن گفت و بر نسبت میان اندیشه اقبال و باور دینی، اراده سیاسی و آرمان استقلال تأکید کرد.



خودی؛ نه انزوا، بلکه نیروی عمل

قزلباش در این سخنرانی توضیح داد که در اندیشه اقبال، انسان با شناخت خویشتن، تقویت اراده، پرورش ایمان و ورود آگاهانه به عرصه عمل می‌تواند به مرتبه‌ای از فکر و معنویت دست یابد که زندگی او از محدوده منافع شخصی فراتر رود و در خدمت اهداف بزرگ‌تر قرار گیرد.

به گفته وی، مفهوم «مرد مؤمن» که در اندیشه اقبال با «خودی» پیوند دارد، شخصیت مستقل و مسئول را تشکیل می‌دهد؛ شخصیتی که با شناخت خویش در برابر دشواری‌ها استحکام می‌یابد و از امکان تغییر جهان غافل نمی‌ماند. این پژوهشگر زبان اردو تأکید کرد که «خودی» در اندیشه اقبال به معنای خودپرستی یا انزوای فردی نیست، بلکه نیرویی است که انسان را از بی‌حالی و انفعال بیرون می‌آورد و به او امکان می‌دهد در شکل دادن به سرنوشت خویش نقش فعال داشته باشد.

از شناخت خویشتن تا استقلال و مقاومت

قزلباش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زندگی سیاسی و اجتماعی امام آیت‌الله خامنه‌ای گفت که ایشان از دوران مبارزه با حکومت پهلوی تا ریاست‌جمهوری و رهبری جمهوری اسلامی، برای استقلال ایران، حفظ هویت اسلامی، مقاومت در برابر فشارهای خارجی و تقویت ظرفیت‌های علمی و اقتصادی کشور تلاش کرده‌اند.

به گفته وی، این مسیر گسترده‌ای برای مطالعه نسبت میان باور دینی، اراده سیاسی و آرمان استقلال فراهم آورده است.

اقبال؛ پیوند سنت و بازاندیشی با زبان نو

وی همچنین به تلاش اقبال برای بیان مفاهیم قرآنی و عرفانی در قالب زبانی نو و متناسب با مسائل عصر او اشاره کرد و گفت: اقبال در این مسیر از میراث مولانا، حافظ، سعدی و دیگر شاعران فارسی‌زبان بهره گرفت و در عین وفاداری به سنت، ضرورت حرکت و بازاندیشی را نیز مورد توجه قرار داد.

قزلباش یادآور شد که امام آیت‌الله خامنه‌ای نیز با ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی آشنایی و علاقه داشته‌اند و در سخنان عمومی خود به ادبیات و شعر توجه نشان داده‌اند. به گفته وی، ایشان از اقبال‌شناسان بزرگ جهان هستند و کتابشان امروز نیز برای پژوهشگران اهمیت دارد.

مرد مؤمن؛ ایمان در اراده و مسئولیت

سخنران این نشست در ادامه با اشاره به مفهوم «مرد مؤمن» در اندیشه اقبال گفت چنین انسانی باورهای خود را به نیروی عمل تبدیل می‌کند و ایمان او در اراده، تصمیم‌گیری، شجاعت و احساس مسئولیت آشکار می‌شود.

به گفته وی، چنین انسانی در برابر موانع تاریخی و اجتماعی تسلیم نمی‌شود و برای تحقق اهداف خود از توانایی فکری و عملی بهره می‌گیرد. قزلباش در بخشی از سخنان خود با استناد به «اسرار خودی» اقبال، ابیاتی از این اثر را خواند و بر نقش عشق در شکوفایی و عالم‌افروزی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سیره امیرالمؤمنین (ع) گفت که در شدیدترین مراحل خطر، ایشان در خطوط مقدم حاضر بودند و خود را با توجیه‌های حفظ جان فریب ندادند.