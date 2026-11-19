سازمان راهداری از افزایش نرخ جابه‌جایی مسافر و کالا در سراسر کشور خبر داد؛ نرخ حمل مسافر ۲۲ درصد و شاخص حمل کالا حدود ۲۲.۶ درصد افزایش یافته است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل راهداری استان‌های سراسر کشور، جزئیات افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای را اعلام کرد.

طبق این بخشنامه، با استناد به مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بر اساس ابلاغیه معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری که در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵ صادر شده است، نرخ جابه‌جایی مسافر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از تاریخ یک آذر به میزان ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین از تشکل‌های صنفی خواسته شده است با هماهنگی ادارات کل راهداری استان‌ها، بر اجرای نرخ‌های جدید نظارت کنند و از افزایش قیمت خارج از چارچوب تعیین‌شده جلوگیری شود. در بخش حمل کالا نیز شاخص حمل کالا بر مبنای تن‌ـ‌کیلومتر با افزایش حدود ۲۲.۶ درصدی، از ۱۶ هزار و ۶۸۰ ریال به ۲۰ هزار و ۴۵۰ ریال رسیده است.

این نرخ از امروز (۲۸ آبان‌) در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال می‌شود.این بخشنامه با امضای مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، صادر شده است.

افزایش کرایه حمل بار می‌تواند هزینه جابه‌جایی کالا را برای تولیدکنندگان و شبکه توزیع افزایش دهد و بر قیمت تمام‌شده برخی محصولات اثر بگذارد.