فرمانده سپاه عاشورا از برگزاری ۳۵۰۰ برنامه در سه سطح مختلف به مناسبت چهل‌وهفتمین سالگرد هفته بسیج در آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با رویکرد محله‌محوری، امیدآفرینی و خدمت‌رسانی به مردم اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سردار عباسقلی‌زاده در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته بسیج گفت: از مجموع ۳۵۰۰ برنامه، ۳۱۱۴ برنامه در سطح اقشار مختلف، ۳۸۶ برنامه شاخص و ۹۳ برنامه قله‌ای تدارک دیده شده است که با هدف افزایش مشارکت مردمی و تقویت امید اجتماعی اجرا خواهد شد.

وی اجرای طرح نهال امید، برگزاری حلقه‌های صالحین و اجتماع بزرگ بسیجیان را از دیگر برنامه‌های محوری هفته بسیج در استان برشمرد.

فرمانده سپاه عاشورا شعار امسال هفته بسیج را بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان اعلام کرد و گفت: این شعار بیانگر مسئولیت بسیج در دفاع از کشور، پشتیبانی از مردم و حمایت از ملت‌های مستضعف است.

وی همچنین از تشکیل ۱۱ قرارگاه در رده‌های مختلف بسیج و سپاه خبر داد و اظهار کرد: این قرارگاه‌ها با هدف اعتلای بسیج، خدمت‌رسانی به مردم، ایجاد امنیت پایدار، آمادگی دفاعی و پیگیری مسائل و نیاز‌های جامعه فعالیت خواهند کرد.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به جایگاه و نقش بسیج در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: تفکر بسیجی عامل عزت و سربلندی ملت ایران و زمینه‌ساز پیروزی در برابر دشمنان است.

وی با بیان اینکه بسیج یادگار ماندگار امام خمینی (ره) و نهادی برخاسته از متن مردم است افزود: امروز روحیه بسیجی در عرصه‌های علمی، پژوهشی، رسانه‌ای، دفاعی و خدمت‌رسانی حضور دارد و همه آحاد مردم ایران می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر ضرورت حضور میدانی بسیج در محلات تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با ارتباط مستقیم با مردم و شناسایی مسائل و مشکلات محلات، ظرفیت‌های بسیج را برای حل مشکلات و خدمت‌رسانی موثر به کار بگیریم.

سردار عباسقلی‌زاده از تامین جهیزیه برای یک‌هزار و یک زوج جوان نیازمند نیز خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت خیرین و حمایت سپاه انجام شده و در قالب برنامه‌های حمایتی به زوج‌های مشمول اهدا خواهد شد.

فرمانده سپاه عاشورا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بسیج در عرصه اقتصادی و تولیدی اظهار کرد: سپاه عاشورا خود را در کنار صنایع استان و جامعه کارگری می‌داند و حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت واحد‌های صنعتی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی را از مسئولیت‌های خود می‌داند.

وی بر آمادگی مجموعه سپاه و بسیج برای پشتیبانی از مردم و مقابله با تهدیدات تاکید کرد و حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف را موجب تقویت انسجام و امید اجتماعی دانست.

سردار عباسقلی‌زاده گفت: انتظار می‌رود مسئولان با حضور در میان مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان، برای رفع مشکلات و افزایش امید اجتماعی تلاش کنند.

در این نشست خبری همچنین از پوستر دهمین دوره جشنواره ابوذر و رزمایش بزرگ جان فدایان رسانه‌ای رونمایی شد.