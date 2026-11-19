کارگاه پژوهشی پیرغلامان و خادمان حسینی با هدف تبیین جایگاه پیرغلامان، ترویج فرهنگ صحیح عزاداری و انتقال میراث مداحی و ستایشگری اهل‌بیت (ع) به نسل‌های آینده در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارگاه پژوهشی پیرغلامان و خادمان حسینی با هدف تبیین جایگاه پیرغلامان، ترویج فرهنگ صحیح عزاداری و انتقال میراث مداحی و ستایشگری اهل‌بیت (ع) به نسل‌های آینده در ارومیه برگزار شد.



این کارگاه پژوهشی در حاشیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی و با حضور جمعی از مداحان، پژوهشگران و فعالان عرصه فرهنگ و آیین‌های مذهبی برگزار شد.

سعید نسیمی، مسئول کمیته علمی بیست‌وسومین اجلاس تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، در این نشست با تشریح محور‌های این کارگاه اظهار کرد: این کارگاه با تمرکز بر سه محور اصلی، به بررسی شاخص‌های پیرغلام تراز، رسالت و جایگاه او در جامعه و همچنین نقش پیرغلامان در حفظ و ترویج فرهنگ عزاداری صحیح می‌پردازد.

وی افزود: تبیین جایگاه مدیحه‌سرایی، مداحی و ستایشگری اهل‌بیت (ع)، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی پیرغلامان برای ترویج آیین‌های اصیل عزاداری و انتقال این فرهنگ به نسل‌های بعدی از موضوعات محوری این کارگاه است.

مسئول کمیته علمی اجلاس همچنین با اشاره به اهمیت گفتمان‌سازی در حوزه تبلیغ آیینی، به بررسی شاخص‌های وجودی و اندیشه هاو دیدگاه‌های رهبر شهید و نقش ایشان در ترویج فرهنگ تبلیغ آیینی و گفتمان‌سازی پرداخت.

نسیمی ادامه داد: شناخت الگو‌های اثرگذار در عرصه تبلیغ آیینی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نسل پیشکسوت مداحان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ اصیل اهل‌بیت (ع) و انتقال صحیح این میراث ارزشمند به نسل جوان باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این کارگاه، علاوه بر تبیین علمی و فرهنگی جایگاه پیرغلامان، بهره‌مندی از تجربه و اندوخته‌های آنان برای استمرار و پویایی فرهنگ پیرغلامی در جامعه است.