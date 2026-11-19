به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در دیدار داتو وان ازنینیزام یوسری بن وان عبدالراشید، سفیر مالزی در ایران اظهار داشت: امیدوارم این دیدار، زمینه‌ساز تقویت مناسبات دوستانه و توسعه همکاری‌های مشترک میان استان بوشهر، جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و برادر مالزی شود.

استاندار بوشهر در ادامه با معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر به دلیل موقعیت راهبردی در حاشیه خلیج فارس، برخورداری از ظرفیت‌های گسترده بندری و دریایی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، شیلات، آبزی‌پروری و همچنین جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، از قابلیت‌های ارزشمندی برای همکاری با کشور مالزی برخوردار است که امیدوارم شاهد ارتقای سطح مناسبات تجاری و اقتصادی و سایر حوزه‌ها باشیم.

زارع با اعلام آمادگی در زمینه حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مالزیایی در استان بوشهر یادآور شد: امیدوارم با برنامه‌ریزی مناسب، در حوزه‌هایی همچون تجارت دریایی، صنایع پتروشیمی، فرآوری محصولات شیلاتی، کشاورزی و گردشگری، همکاری‌های دوجانبه را گسترش دهیم.

استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی گفت: معتقدیم توسعه ارتباطات فرهنگی، علمی، دانشگاهی و گردشگری می‌تواند به تحکیم پیوند‌های میان مردم دو کشور کمک کند.

زارع بیان کرد: انتظار دارم با مساعدت جناب‌عالی، زمینه تبادل هیئت‌های تجاری، با همکاری و هماهنگی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی دو طرف، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر و برقراری ارتباط مؤثر میان فعالان اقتصادی دو طرف فراهم شود.