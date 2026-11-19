آیین‌های روضه خانگی و تجلیل از خانواده شهدای دفاع مقدس سوم با حضور مهمانان بیست و سومین اجلاسیه پیرغلامان و خادمانحسینی در خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهرستان خوی امروز میزبان پیرغلامان و خادمان آستان اهل بیت (ع) شرکت‌کننده در بیست و سومین اجلاسیه بینالمللی پیر غلامان بود که با حضور در منازل شهدای دفاع مقدس سوم و مساجد این شهر، آیین‌های روضه خانگی و سوگواری را طنین‌انداز کردند.

همزمان با برگزاری بیست و سومین اجلاسیه سراسری پیرغلامان و خادمان حسینی در استان، جمعی از این خادمان آستان اباعبدالله الحسین (ع) شامل پیرغلامان آقا و خانم با سفر به شهرستان خوی، برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی را اجرا کردند.

خادمان حسینی در نخستین برنامه خود با حضور در منزل شهید سینا احمدی و شهید اکبر جعفری از شهدای دفاع مقدس سوم که در پی حملات ددمنشانه عوامل استکبار جهانی و آمریکای صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، محفل روضه خانگی برپا کردند. در جریان این دیدارها، پرچم متبرک آستان مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) به خانواده‌های معظم این شهیدان اهدا شد.

در ادامه این برنامه‌ها، خادمان و پیرغلامان حسینی با حضور در مسجد فاطمه الزهرا (س) کوی ولیعصر خوی، در جمع پرشور مردم ولایتمدار این منطقه حضور یافتند و در آینی معنوی به یاد سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مادر پهلوشکسته ایشان حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند.

این رویداد معنوی بازتاب گسترده‌ای در میانروستاییان و شهروندان خویی داشت و شور و حال حسینی را در دارالمومنین خوی دوچندان کرد.