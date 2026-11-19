خط پدافندی انتقال آب کرمان به طول ۱۷ کیلومتر و به‌موازات خط اصلی طراحی شده تا در اوضاع اضطراری، امکان تأمین آب از مسیر جایگزین فراهم باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، در این باره گفت: خط پدافندی انتقال آب کرمان به طول ۱۷ کیلومتر و به‌موازات خط اصلی طراحی شده تا در شرایط اضطراری، امکان تأمین آب از مسیر جایگزین فراهم باشد که تاکنون ۱۱ کیلومتر از این مسیر از طریق شرکت آب منطقه‌ای اجرا شده و تکمیل شش کیلومتر باقی‌مانده بر عهده شرکت آب نیرو است.

علیرضا عبدیان تأکید کرد: حادثه قطعی اخیر آب در بخشهایی از شهر کرمان نشان داد پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین، توسعه زیرساخت‌های پشتیبان و بهره‌گیری به‌موقع از ظرفیت‌های موجود، از الزامات ارتقای امنیت آبی و اجرای مؤثر الزامات پدافند غیرعامل است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود موفقیت در مدیریت این حادثه و جلوگیری از اختلال در آب‌رسانی به شهروندان، تکمیل خط پدافندی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انتقال آب همچنان ضرورتی جدی برای افزایش تاب‌آوری شبکه و تضمین پایداری خدمات در شرایط اضطراری است.