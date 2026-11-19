به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شهرستان‌های برخوار در مجلس شورای اسلامی در بازدید محمد پیکان پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و تراب زاده معاون اجرایی مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روند تکمیل و احداث بیمارستان شهدای برخوار با اشاره به پیشرفت بیش از ۷۵ درصدی طرح بیمارستان، از پیگیری تأمین منابع مالی برای تکمیل و بهره‌برداری این طرح در سال آینده خبر داد.

حسینعلی حاجی با بیان اینکه تسریع در تکمیل بیمارستان از مطالبات جدی مردم و مسئولان است، گفت: این طرح در شمار طرح‌هایی رئیس‌جمهور نیز بر تکمیل آن تأکید دارد و مقرر شد از محل ماده ۵۶ با هماهنگی دو بانک، منابع موردنیاز در قالب تسهیلات بانکی برای تکمیل طرح اختصاص یابد.

وی با اشاره به فرصت پیش‌آمده در فرآیند تدوین و تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ افزود: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین بودجه سال آینده است، امیدواریم با پیگیری‌های آقای پیکان‌پور، منابع لازم برای این طرح در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شود.

نماینده مردم شهرستان‌های برخوار در مجلس هم پیگیر تامین اعتبار این طرح از وزیر بهداشت و دیگر مسئولان است و امیدواریم در اواسط سال آینده شاهد بهره‌برداری از این بیمارستان باشیم.