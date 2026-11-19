معاون عملیات پروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از بازگشت دو فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ به چرخه عملیاتی و افزایش ظرفیت صندلی در شبکه پروازی داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاپیتان جواد شریفی، معاون عملیات پروازی شرکت هما، اعلام کرد که دو فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ با ظرفیت ۱۰۵ صندلی برای هر واحد، پس از طی مراحل مهندسی، عملیاتی و تأمین نیروی انسانی، از تاریخ ۲۷ آبان‌ به‌طور رسمی وارد برنامه پروازی شده‌اند.

شریفی با تشریح نخستین گام عملیاتی افزود: «یکی از این هواپیماها در قالب یک پرواز چهار لِگی در مسیر تهران ـ مشهد ـ اهواز ـ مشهد ـ تهران به کار گرفته شد. هر یک از این هواپیماها قابلیت انجام ۸ مسیر پروازی مستقل در طول روز را دارا هستند.»

معاون عملیات پروازی هما با اشاره به چالش‌های پیشین این ناوگان، خاطرنشان کرد که بازگشت این هواپیماها در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکت در سال‌های اخیر با محدودیت‌هایی در تأمین خلبانان واجد صلاحیت برای تایپ فوکر ۱۰۰، به‌ویژه به دلیل محدودیت دسترسی به شبیه‌سازهای پروازی ناشی از تحریم‌ها، مواجه بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: «در مرحله نخست، بهره‌برداری از این هواپیماها از طریق همکاری و استفاده از ظرفیت خلبانان شرکت هواپیمایی آسمان امکان‌پذیر شده است. با این حال، طبق دستورالعمل‌های جدید سازمان هواپیمایی کشوری، فرآیند بازگشت خلبانان هما به چرخه پروازی این تایپ با رعایت تمامی الزامات آموزشی در حال انجام است که انتظار می‌رود از ماه آینده آغاز شود.»

کاپیتان شریفی در پایان تأکید کرد که بازگشت این دو فروند هواپیما، موجب تقویت توان عملیاتی شرکت و افزایش ظرفیت عرضه صندلی در شبکه پروازی داخلی شده است.