نخستین مدرسه علمی حج با هدف ارتقای دانش تخصصی و مهارت‌های پاسخگویی روحانیون کاروان‌ها به پرسش‌ها و نیاز‌های زائران راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در حاشیه نشست حج در اصفهان با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی دو روزه برای روحانیون کاروان‌ها گفت: در قالب مدرسه علمی حج، روحانیون اعزامی در نشست‌های آموزشی و کارگاهی شرکت می‌کنند تا با آمادگی علمی و مهارتی بیشتری برای همراهی و راهنمایی زائران خانه خدا عازم شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اخویان افزود: در این دوره‌ها، مسائل کاربردی و مورد نیاز مناسک حج با حضور استادان متخصص بررسی می‌شود و پس از برگزاری نشست‌های تخصصی، از روحانیون مصاحبه علمی نیز به عمل می‌آید تا از آمادگی آنان برای پاسخگویی دقیق به مسائل شرعی و مناسکی اطمینان حاصل شود.

مدیر آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه نیاز‌ها و پرسش‌های زائران در سفر حج متنوع است، گفت: هدف از این برنامه صرفاً افزایش محفوظات علمی روحانیون نیست، بلکه تقویت قدرت تحلیل، مهارت استفاده از منابع مناسکی و توانایی پاسخگویی به‌روز و کاربردی به نیاز‌های زائران است.

حجت‌الاسلام اخویان با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در برنامه‌های آموزشی حج نیز از به‌روزرسانی نرم‌افزار «مسافر قبله» خبر داد و گفت: نسخه جدید این نرم‌افزار با امکانات به‌روز و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی، برای کمک به زائران بیت‌الله‌الحرام طراحی شده است.

وی افزود: در کنار این نرم‌افزار، کانال «رواق میقات» با ارائه محتوا‌های آموزشی درباره اسرار و معارف حج، تاریخ و معرفی اماکن مقدس و همچنین پایگاه آموزش مجازی زائر با محتوای چندرسانه‌ای صوتی و تصویری، از دیگر ابزار‌های آموزشی برای آماده‌سازی زائران است.

مدیر آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری تأکید کرد: مجموعه این برنامه‌ها با هدف ارتقای آگاهی زائران، افزایش آمادگی آنان پیش از سفر و بهره‌مندی بهتر از فرصت معنوی حضور در سرزمین وحی اجرا می‌شود.