هادی محضرنیا رئیس مرکز ملی پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ گفت: در خصوص درخواست‌های دارای تأخیر، ماه گذشته برای مجوز‌هایی که درخواست آنها تا پایان سال ۱۴۰۳ ثبت شده بود، به دستگاه‌های مربوط اخطار دادیم. در نهایت، حدود ۱۲ هزار مجوز به‌صورت خودکار صادر شد تا دستگاه‌ها بدانند ظرفیت قانونی صدور خودکار مجوز‌ها برای نظم‌بخشی و حمایت از فضای کسب‌وکار، جدی است و از آن استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: مجدداً با تمام دستگاه‌هایی که درخواست‌های مجوز دارای تأخیر داشتند مکاتبه کردیم و فهرست درخواست‌های ثبت‌شده تا پایان سال ۱۴۰۴ را با جزئیات در اختیار آنها قرار دادیم. به دستگاه‌ها اعلام کردیم که اگر این درخواست‌ها را تا پایان آبان‌ماه تعیین تکلیف نکنند، از آذرماه دوباره فرآیند صدور خودکار مجوز‌ها را اجرا خواهیم کرد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: این بار تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها برخلاف دفعات گذشته، به نامه‌ها پاسخ دادند، جلسه برگزار کردند و پیگیری‌های لازم را انجام دادند. این موضوع نشان می‌دهد جدیت در اجرای قانون به دستگاه‌های اجرایی منتقل شده و آنها خود را ملزم به رعایت قانون و احقاق حقوق متقاضیان می‌دانند. در حال حاضر حدود ۷۰ هزار درخواست مجوز دارای تأخیر در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. در صدر این فهرست، وزارت جهاد کشاورزی با ۱۶ هزار و ۲۵۸ درخواست، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۳ هزار و ۴۰۴ درخواست و قوه قضاییه با ۹ هزار و ۵۰۰ درخواست قرار دارند.

محضرنیا بیان کرد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با ۷ هزار و ۵۰۲ درخواست، وزارت آموزش‌وپرورش با ۵ هزار و ۲۲۷ درخواست، سازمان نظام پزشکی با حدود ۴ هزار و ۵۰۰ درخواست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حدود ۲ هزار و ۷۰۰ درخواست و وزارت راه و شهرسازی با حدود ۲ هزار و ۳۰۰ درخواست در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اتاق بازرگانی، وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌های دیگر نیز با درخواست‌های معوق مواجه هستند. البته بخشی از این تأخیر‌ها به دلیل عدم انطباق اطلاعات پایگاه‌های داده دستگاه‌های تخصصی با درگاه ملی مجوزهاست که ما آمادگی داریم با همکاری دستگاه‌ها، اطلاعات را تطبیق و مشکلات را برطرف کنیم. بخشی دیگر هم به متصل نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها به دولت مربوط می‌شود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه برخی درخواست‌ها نیز دو دلیل مطرح می‌شود، افزود: نخست اینکه متقاضی مدارک خود را تکمیل نکرده و دوم اینکه پاسخ استعلام از دستگاه‌های دیگر هنوز دریافت نشده است. تأکید ما این است که بعد از گذشت یک سال و نیم، این دلایل به‌تنهایی قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها موظف‌اند این موارد را پیگیری کنند. اگر دستگاه تخصصی پس از بررسی به این نتیجه برسد که درخواست متقاضی باید رد شود، می‌تواند با ارائه دلایل موجه این کار را انجام دهد. ما نیز دلایل اعلام‌شده را بررسی می‌کنیم و در صورت موجه بودن، مشکلی برای رد درخواست وجود ندارد؛ اما اگر درخواست واجد شرایط صدور مجوز باشد، دستگاه موظف است آن را تعیین تکلیف کند.

وی در نهایت گفت: سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را پیگیری می‌کنند و ما هم برای جلوگیری از تداوم تأخیرها، حتماً از ظرفیت قانونی صدور خودکار مجوز‌ها استفاده خواهیم کرد.