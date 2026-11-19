باهدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهید مدافع سلامت، یادگار فتاحی، با حضور مسئولان شهرستان تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هم‌زمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهید مدافع سلامت، یادگار فتاحی، با حضور مسئولان شهرستان تکاب برگزار شد.



در این آیین، حجت‌الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب، محمد نیکنام فرماندار شهرستان، سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، محمد مهدی صفری رئیس دادگستری، حجت‌الاسلام داور احسانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مسلم فکری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم، با حضور در گلزار شهدا و بر مزار این شهید والامقام، با نثار فاتحه، صلوات و اهدای شاخه‌های گل، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.



شرکت‌کنندگان در ادامه با حضور در منزل شهید یادگار فتاحی، از مادر بزرگوار این شهید مدافع سلامت دیدار و با اهدای لوح سپاس، از صبر، ایثار و استقامت وی تجلیل کردند.

شهید مدافع سلامت، یادگار فتاحی، ۲۸ آبان سال ۱۳۹۹ در پی ابتلا به بیماری کووید ۱۹ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.