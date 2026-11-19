به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در دیداری از هفته دوازدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور به مصاف تیم پرمهره گیتی‌پسند اصفهان می‌رود.

این بازی از ساعت ۱۶ فردا در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم آغاز می‌شود.

دلسوختگان که پس از تجربه نخستین پیروزی خارج از خانه خود در شرایط روحی و روانی خوبی به سر می‌برد، در حال حاضر با ثبت ۴ پیروزی، ۵ شکست و ۲ تساوی، ۱۴ امتیازی است و در رده هشتم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال ایستاده و گیتی‌پسند هم با ۱۹ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد.