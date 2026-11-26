رئیس‌کل دادگستری استان سمنان : ؛ ۸۱ درصد پرونده‌های ارجاعی به صلح‌یاران و هیئت‌های صلح تخصصی به سازش ختم شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری با تأکید بر نقش مؤثر ظرفیت‌های مردمی در ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: ۳۲۸ صلح‌یار در قالب ۸۱ هیئت صلح استان سمنان فعالیت می‌کنند که با تلاش و پیگیری آنان، طی هفت‌ماهه امسال ۸۱ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به صلح‌یاران و هیئت‌های صلح تخصصی با صلح و سازش مختومه شده است.

وی افزود: صلح‌یاران و هیئت‌های صلح تخصصی از جمله ظرفیت‌های ارزشمند اجتماعی در مسیر تحقق عدالت ترمیمی، کاهش تنش‌های اجتماعی و پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش اختلافات هستند که با تکیه بر اعتماد عمومی، نفوذ اجتماعی و جایگاه معتمدان و بزرگان جامعه، نقش مؤثری در ایجاد تفاهم و اصلاح روابط میان مردم ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی صلح‌یاران و هیئت‌های صلح تخصصی، صرفاً حل‌وفصل اختلافات موجود نیست تصریح کرد: این مجموعه‌ها با ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو، گذشت، تفاهم و سازش، تلاش می‌کنند پیش از آنکه اختلافات میان افراد به منازعات جدی یا پرونده‌های قضایی تبدیل شود، زمینه حل مسالمت‌آمیز آن را فراهم کنند.