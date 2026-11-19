به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: همزمان با هفته بسیج ۱۲۸ عنوان برنامه در نقاط مختلف شهرستان اجرا می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در نشست اصحاب رسانه از اجرای ۱۲۸ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: برنامه‌های امسال با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با محوریت ترویج فرهنگ بسیجی، خدمت‌رسانی به مردم و تقویت روحیه مقاومت برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار موسی عطاری با اشاره به شرایط حساس کشور و فضای جنگی تصریح کرد: حضور آگاهانه و پرشور مردم مبعوث‌شده در خیابان‌ها و میدان‌ها، نشان‌دهنده وحدت، بصیرت و آمادگی ملت ایران برای دفاع از کشور است و بسیج نیز همواره در کنار مردم، برای حفظ امنیت، تقویت انسجام ملی و خدمت‌رسانی به جامعه پیشگام بوده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت با بیان اینکه ۱۲۸ عنوان برنامه در هفته بسیج در شهرستان اجرا می‌شود، افزود: این برنامه‌ها با رویکرد فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی، اقتصاد مقاومتی و مردم‌یاری و محرومیت زدایی، ورزشی، بهداشت و سلامت و با مشارکت پایگاه‌های مقاومت بسیج و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شعار هفته بسیج امسال اظهار کرد: شعار امسال هفته بسیج، «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» است؛ شعاری که بیانگر آمادگی بسیجیان برای دفاع از میهن، حمایت از مردم و ایستادگی در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان است.