برنامه رادیویی «هزاره ادب فارسی» با مرور عمیق و پژوهش‌محور تاریخ ادبیات ایران، از دوران قبل از اسلام تا کنون، مرور عملکرد شاعران و نویسندگان ادبیات کهن ایران است؛ که در واقع به یکی از مهم‌ترین و جامع‌ترین برنامه‌های تخصصی حوزه فرهنگ و ادب در رسانه ملی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای رضا خضرایی ، گوینده و مجری این برنامه ، با حضور در استودیوی شبکه خبر با تشریح روند تولید این اثر گفت: برنامه هزاره ادب فارسی از آبان سال ۱۳۹۹ با صدای ماندگار استاد زنده‌یاد «بهروز رضوی» آغاز شد و ایشان نزدیک به هزار قسمت از این برنامه را با آن لحن دلنشین اجرا کردند و پس از آن، از قسمت ۱۰۱۱ تاکنون، افتخار گویندگی این مجموعه نصیب بنده شده و اکنون برنامه‌ها به شماره ۱۲۷۰ رسیده است.

وی با تجلیل از نقش کلیدی پژوهشگر و تهیه‌کننده برنامه افزود: آقای محمدباقر رضایی به عنوان نویسنده و پژوهشگر اثر، با مطالعۀ عمیق و خرید کتاب‌های مرجع بسیار، زحمت اصلی پژوهش را بر دوش می‌کشند و آقای محمدحسین باغ‌سنگانی نیز به عنوان تهیه‌کننده، با شناخت دقیق از موسیقی و ادبیات و بهره‌گیری از آرشیو غنی، در باروری هرچه بیشتر برنامه نقش مؤثری دارند.

خضرایی با اشاره به سیر تاریخی این مجموعه تصریح کرد: کار با ادبیات پیش از اسلام آغاز شد، سپس به چگونگی شکل‌گیری زبان دری و رواج آن میان درباریان و مردم رسید و در ادامه به آثار منظوم و منثور قرن سوم هجری به بعد پرداخته شد.

برخلاف تصور برخی که گمان می‌کنند برنامه تنها به نام شاعران بزرگ محدود می‌شود، برای چهره‌هایی، چون سعدی، مولانا، عطار، نظامی و دیگر ادبا، ده‌ها قسمت اختصاص یافته و حتی ابعاد کمتر شناخته‌شده‌ای از ادیبان و طنزپردازانی همچون «عبید زاکانی» (فراتر از اثر مشهور موش و گربه)، «ابن‌یمین فریومدی» یا «بابا افضل کاشانی» واکاوی شده است.

همچنین متون منثور مهمی نظیر «تاریخ بیهقی»، «تذکره‌الاولیاء» عطار و آثار مکتوب کهن دیگر نیز در این مجموعه جایگاهی ویژه دارند.

مجری برنامه «هزاره ادب فارسی» در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این اثر فراتر از منابع کلاسیکی، چون تاریخ ادبیات صفا، جریانی گسترده‌تر و پژوهش‌محورتر را دنبال می‌کند، تأکید کرد: ادبیات، پایگاه و ریشه تمامی هنر‌های دیگر از جمله سینماست و در عصر فناوری و هوش مصنوعی، اصالت کتاب و پژوهش‌های انسانی جایگاه خود را حفظ کرده و ابزاری مطمئن برای شناخت هویت تاریخی و فرهنگی است.

خضرایی با اشاره به رونمایی از مجموعه ۱۲۰۰ قسمتی این اثر در قالب لوح فشرده، نیز گفت: علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را به صورت رایگان از طریق پایگاه «ایران‌صدا» دریافت کنند که منبع بسیار خوبی برای عزیزان علاقه‌مند به سیر تحول ادبیات فارسی است.

برنامه «هزاره ادب فارسی» از شنبه تا چهارشنبه هر هفته روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ تقدیم مخاطبان می‌شود.