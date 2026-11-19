مدیرکل توسعه بازار شیلات با تاکید بر اینکه بالا بودن قیمت کنسرو ماهی به منطق عرضه و تقاضا وابسته است، تصریح کرد: کارخانجات تولید کنسرو اخیرا نگران کاهش قیمت شده‌اند و برای حمایت از آنها به سرعت اقدام می‌کنیم.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عباس مختاری، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات در پاسخ به سوالی درباره افزایش مستمر قیمت کنسرو و رسیدن به بالای ۴۰۰ هزار تومان، این روند را ناشی از منطق بازار خواند و گفت: به هر حال قیمت‌ها را در بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

مختاری در ادامه، از واکنش سریع شیلات به کاهش قیمت کنسرو ماهی تن به زیر ۴۰۰ هزار تومان خبر داد و افزود: اخیرا صیادان ماهی تن نگران کاهش قیمت‌ها شده‌اند، چون قیمت کنسرو ماهی تن به زیر ۴۰۰ هزار تومان آمده و تولیدکنندگان نگران شده‌اند؛ بنابراین صبح همین شنبه من و مشاور رئیس سازمان شیلات عازم چابهار هستیم.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات تصریح کرد: کاهش قیمت کنسرو تن ماهی به زیر ۴۰۰ هزار تومان شاید برای مردم جذاب باشد، اما برای کسانی که ما از آنها حمایت می‌کنیم نگران کننده است و به همین دلیل برای بررسی موضوع به چابهار می‌رویم.

مختاری پرداخت یارانه برای کنسرو ماهی را یکی از راهکار‌های حمایتی عنوان کرد و با بیان اینکه قدرت خرید مردم برای صنایع تولید کنسرو اهمیت دارد، اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم که برای کنسرو ماهی هم یارانه پرداخت شود.

وی افزود: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده به دلیل کاهش صرفه اقتصادی فعالیت خود را متوقف کند. اگر تولیدکننده ادامه فعالیت نداشته باشد، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات با بیان اینکه افزایش قیمت محصول به معنای سود بیشتر تولیدکننده نیست، تصریح کرد: در صنعت کنسرو ماهی علاوه بر قیمت ماهی، هزینه قوطی، روغن و سایر عوامل تولید بر قیمت تمام‌شده تأثیرگذار است.



