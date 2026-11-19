مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: مودیان مالیاتی تا پایان روز شنبه ۳۰ آبان فرصت دارند با تأیید مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۴، محل مصرف مالیات خود را در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات انتخاب کنند.

محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ گفت: تاکنون مالیات مقطوع بیش از ۸۰ درصد مودیان و صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نهایی شده است.

وی با اشاره به افزایش مشارکت مودیان در تعیین محل مصرف مالیات افزود: مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات و انتخاب محل هزینه‌کرد آن، نسبت به دوره قبل ۴۰ درصد رشد داشته است.

نوری تأکید کرد: مودیان تا پایان روز شنبه ۳۰ آبان فرصت دارند با مشاهده و تأیید مبلغ مالیات مقطوع محاسبه‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴، نسبت به تعیین محل مصرف مالیات خود اقدام کنند.