به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این مسابقات ۲ روزه که در ۲ بخش آقایان و خانم‌ها برگزار میشود در اولین روز از مسابقات صبح امروز ۱۲۳ دونده خانم در قالب ۲۳ تیم در ۳ رده نوجوانان مسیر ۴ کیلومتر ،جوانان مسیر ۶ کیلومتر و بزرگسالان مسیر ۱۰ کیلومتر را به رقابت پرداختند

در پایان این رقابت در رده نوجوانان تیم‌های تهران ، خراسان رضوی و سمنان عناوین برتر را کسب کردند .

در رده جوانان تیم‌های خراسان رضوی ، تهران و کرمانشاه اول تا سوم شدند .

در رده بزرگسالان خراسان رضوی ، البرز و تهران بر سرکوهای اول تا سوم ایستادند.

نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت می شوند و پس از برگزاری این اردوها ، به مسابقات آسیایی که سال آینده در کشور چین برگزار می‌شود را می یابند.