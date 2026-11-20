رعایت هنجار‌های اجتماعی و داشتن پوشش مناسب در اماکن عمومی و فضای مجازی مطالبه عمومی در حوزه عفاف و حجاب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در کنار دغدغه‌های روزمره مردم، موضوع رعایت هنجار‌های اجتماعی و پوشش در فضا‌های عمومی نیز به یکی از موضوع‌های مورد توجه در جامعه تبدیل شده است.

مسئله‌ای که برخی شهروندان درباره آن ابراز نارضایتی می‌کنند وتوجه جدی‌تر به قوانین و ضوابط عمومی را خواستار هستند.

از نگاه این شهروندان، فضای عمومی متعلق به همه مردم است و رعایت چارچوب‌های قانونی و اجتماعی در اماکن عمومی و فضای مجازی، ضرورتی برای حفظ نظم و احترام متقابل در جامعه محسوب می‌شود.

در این میان، گسترش فضای مجازی نیز مبحث تازه‌ای به این موضوع بخشیده است؛ جایی که برخی افراد، علاوه بر نوع پوشش و رفتار خود در اماکن عمومی، بخش‌هایی از زندگی خصوصی‌شان را نیز در دید عموم قرار می‌دهند که پیامد‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری دارد.

رعایت قانون، احترام به حقوق دیگران و حفظ حرمت جامعه؛ مطالبه‌ای که تحقق آن نیازمند مسئولیت‌پذیری همگانی است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه عموم مردم در اماکن عمومی و فضای مجازی عمومی ملزم به رعایت زیست عفیفانه هستند گفت: عده‌ای با انجام رفتار‌های هنجار‌شکنانه و تظاهر به آن اقدام به جریحه دار کردن عفت عمومی می‌کنند و به لحاظ اینکه این افراد قطعا مرتکب امر خلاف قانون شدند، ارتکاب به این اعمال مصداق جرم مشهود بوده و ضابطان قضایی باید به وظیفه قانونی خود در برخورد با هنجار شکنان عمل کنند.

حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: طبق مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر کس علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی و عفت عمومی را جریحه دار کند، مشمول مجازات می‌شود.