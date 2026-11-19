به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل دادگستری استان تهران، در حاشیه نشست با مدیران شرکت خودروسازی سایپا گفت: در جلسه‌ای که برگزار شد، عمده مسائل و مشکلات این دو مجموعه در هشت محور جمع‌بندی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از مطالبات جدی ما در راستای صیانت از حقوق مشتریان، به‌ویژه در شرکت خودروسازی سایپا، تعهدات معوقی بود که در سال‌های گذشته به دلیل ناهماهنگی‌ها ایجاد شده و مردم آن را مطالبه می‌کنند.

عتباتی گفت: دغدغه این بود که این موضوع به پرونده‌های قضایی تبدیل نشود و بار مضاعفی به سیستم قضایی تحمیل نکند؛ این جلسه را برگزار کردیم و تعهدات را مرور کردیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بخشی از ایفای تعهدات با مشکلاتی خارج از شرکت سایپا مواجه بود، ۲۲ هزار خودرو آماده تحویل بود که به دلیل اختلاف در برداشت از موضوع صدور گواهی اسقاط، مشکل ایجاد شده بود. در این خصوص نیز با حضور مدیران مربوطه تصمیم‌گیری شد و مصوب شد بر اساس آن، ظرف ۱۰ روز این مشکل حل و ۲۲ هزار خودرو تحویل داده شود.

عتباتی ادامه داد: در کنار این مسائل، مشکلاتی با شرکت‌های قطعه‌ساز، ادارات تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سیستم بانکی مطرح بود که بخشی در قالب پرونده حقوقی و قضایی و بخشی دیگر مطالبات این مجموعه‌ها بود. از مدیران تشکر می‌کنم که با درک درست همراهی و کمک کردند؛ مصوباتی در زمینه تخصیص، اعطای مهلت و صدور گواهی‌ها برای رفع تعهدات و اوراق بهادار مرتبط تصویب شد.

عتباتی گفت: باور ما این است که مصوبات قضایی بخش قابل توجهی از مشکلات این دو شرکت خودروساز مهم کشور را حل خواهد کرد. از سوی دیگر، مطالبه‌گرانه از این مجموعه‌ها می‌خواهیم در جهت ایفای تعهدات و کاهش تعهدات معوق، ایجاد رضایتمندی در مشتریان و تحویل خودرو‌ها بر اساس مصوبات، در اسرع وقت اقدام کنند.