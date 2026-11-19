به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور در هفته چهارم دنبال می‌شود و تیم پالایش نفت آبادان در این هفته باید در خانه از حریف تهرانی خود پذیرایی کند.

بانوان بسکتبالیست پالایش نفت آبادان روز جمعه در یکی از دیدار‌های جذاب و تماشایی این هفته، به مصاف تیم ستاد ملی گاز تهران می‌روند؛ مسابقه‌ای که از دیدار‌های سنتی و قابل توجه بسکتبال بانوان در لیگ برتر کشور به شمار می‌رود و همواره از حساسیت و جذابیت خاصی برخوردار بوده است.

شاگردان کادر فنی پالایش نفت آبادان در این مسابقه به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی و کسب نتیجه مطلوب برابر نماینده تهران هستند تا بتوانند جایگاه خود را در جدول رقابت‌ها بهبود ببخشند.

این دیدار روز جمعه از ساعت ۱۶ در سالن شماره یک مجموعه ورزشی هفدهم شهریور آبادان برگزار می‌شود و بانوان پالایش نفت آبادان امیدوارند با حمایت تماشاگران و ارائه نمایشی موفق، از این مسابقه خانگی با دست پر خارج شوند.