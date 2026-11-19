پخش زنده
امروز: -
دو فروند سوپر نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز با برخورد به مین دریایی منفجر شدند.
️به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، این نفتکش ها در فاصله نزدیکی از ساحل جنوب تنگه هرمز با بار بیش از ۴ میلیون بشکه نفت خام در حال سوختن هستند.
️ این نفتکش ها با حمایت جنگنده های آمریکایی و پهپادهای مراقبتی بر فراز آنها در حال تلاش برای عبور مخفیانه از مسیر ممنوعه تنگه هرمز بودند بعد از اصابت به مین دریایی و انفجار رها شده اند.
️نیروی دریایی سپاه هشدار میدهد: نفتکش های تحت فرمان و همکار ارتش قاتل و جنایتکار آمریکا عبور در عبور از مسیر های غیر مجاز تنگه هرمز با قاطعیت برخورد می شود.