️به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، این نفتکش ها در فاصله نزدیکی از ساحل جنوب تنگه هرمز با بار بیش از ۴ میلیون بشکه نفت خام در حال سوختن هستند.

️ این نفتکش ها با حمایت جنگنده های آمریکایی و پهپادهای مراقبتی بر فراز آنها در حال تلاش برای عبور مخفیانه از مسیر ممنوعه تنگه هرمز بودند بعد از اصابت به مین دریایی و انفجار رها شده اند.

️نیروی دریایی سپاه هشدار می‌دهد:‌ نفتکش های تحت فرمان و همکار ارتش قاتل و جنایتکار آمریکا عبور در عبور از مسیر های غیر مجاز تنگه هرمز با قاطعیت برخورد می شود.