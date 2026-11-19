به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بررسی‌ها حاکی از عبور متناوب امواج کم دامنه و ناپایدار تراز میانی جو در ۲ روز آینده از کشور است که در برخی از ساعات موجب افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد در استان خواهد شد.

احتمال برخی بارش‌های پراکنده در برخی نواحی نیمه شمالی استان در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا اوایل شب دور از انتظار نیست.

همچنین تا فردا جمعه احتمال افزایش باد لحظه‌ای در برخی از ساعات به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت وجود دارد.

با کاهش این ناپایداری‌ها و افزایش سکون نسبی جو از جمعه شب و بامداد شنبه ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت و تا صبح دوشنبه گاهی موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان بویژه شهر اراک خواهد شد؛ لذا هشدار سطح زرد شماره ۲ آلودگی هوا در خصوص مخاطرات ناشی از افزایش غلظت آلاینده‌ها در این بازه زمانی صادر شده است.

بررسی‌ها حاکی از روند افزایش دمای شبانه طی دو روز آینده در استان می‌باشد.