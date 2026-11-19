تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر، با شکست ۵ بر صفر تکنیک برتر بابلسر در دیداری خارج از خانه، صدرنشینی خود را در جدول تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، در دیداری خارج از خانه به مصاف تیم تکنیک برتر بابلسر رفت.

این دیدار به میزبانی تیم بابلسری و در سالن ورزشی نوبخت برگزار شد و بانوان آبادانی که با هدایت فاطمه شریف پا به میدان گذاشته بودند، نمایشی موفق از خود به نمایش گذاشتند.

شاگردان فاطمه شریف در این مسابقه با ارائه بازی منسجم و برتر، توانستند پنج بار دروازه میزبان را باز کنند و در مقابل اجازه گلزنی به تیم تکنیک برتر بابلسر ندهند تا این دیدار با نتیجه قاطع پنج بر صفر به سود نماینده آبادان به پایان برسد.

بانوان پالایش نفت آبادان با این پیروزی ارزشمند، سه امتیاز دیگر به اندوخته خود اضافه کردند و روند موفقیت‌آمیزشان در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور را ادامه دادند.

این نتیجه همچنین جایگاه طلایی‌پوشان آبادانی را در صدر جدول رقابت‌ها تثبیت کرد تا نماینده فوتسال بانوان آبادان با روحیه‌ای مضاعف برای ادامه مسابقات و حفظ جایگاه خود در صدر جدول آماده شود.

تیم پالایش نفت آبادان در ادامه رقابت‌های لیگ برتر، برای تداوم صدرنشینی و کسب نتایج مطلوب، به دنبال ادامه روند پیروزی‌های خود خواهد بود.