به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علی نژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در سومین برنامه سفر کاری خود به شمال استان در شهرستان ماکو با برگزاری ملاقات مردمی با بیش از ۴۰ نفر از مراجعه‌کنندگان دیدار چهره به چهره کردند.

علی نژاد در این ملاقات که معاونین قضایی همراه و رئیس دادگستری ماکو نیز حضور داشتند به درخواست‌های مراجعین رسیدگی و در مورد هر یک دستورات لازم را صادر کردند.

ارتباط نزدیک و بی واسطه با مردم و مراجعین به دستگاه قضایی یکی از سیاست‌های دادگستری استان است که در قالب دیدار‌های مردمی سه شنبه هر هفته در مرکز استان با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی و دیدار با مراجعین در سفر به حوزه‌های قضایی و نیز در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی از سوی مجموعه مدیریت استان پیگیری می‌گردد و هدف آن اطلاع از مشکلات و تدبیر و برنامه ریزی برای رفع آنهاست.