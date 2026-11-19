فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نوشهر از اجرای بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، خدماتی و عمرانی در هفته بسیج خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نوشهر از اجرای بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، خدماتی و عمرانی در هفته بسیج خبر داد و گفت: برنامه‌های امسال با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» و با محوریت حضور مردمی، اجتماعات شبانه، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نوشهر، در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج و با حضور اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه، گفت: حضور مردم، به‌ویژه جوانان، نوجوانان، خواهران و برادران در برنامه‌های مردمی، هر شب پررنگ‌تر و باشکوه‌تر می‌شود و این حضور ارزشمند جای تقدیر و تشکر دارد.

سرهنگ داغمه‌چی با اشاره به نقش مردم در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و حوادث و تحولات سال‌های اخیر افزود: مردم همواره پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و امروز نیز حضور گسترده آنان در اجتماعات مردمی، جلوه‌ای از همبستگی، اتحاد و بصیرت جامعه است.

فرمانده سپاه ناحیه نوشهر با اشاره به شعار امسال هفته بسیج، «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان»، گفت: بیش از ۴۰۰ برنامه در سطح پایگاه‌های محلات، حوزه‌های مقاومت و شهرستان نوشهر در هفته بسیج پیش‌بینی شده که با محوریت مردم و مشارکت اقشار مختلف برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هر شب از اجتماعات هفته بسیج به یکی از اقشار اختصاص خواهد یافت، افزود: بسیج نیرویی در کنار مردم، برای مردم و در خدمت مردم است و فعالیت‌های آن در حوزه‌های فرهنگی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و تبیینی دنبال می‌شود.

سرهنگ داغمه‌چی با تشریح بخشی از برنامه‌های هفته بسیج تصریح کرد دیدار با امام جمعه، تکریم خانواده‌های شهدا، حضور در گلزار شهدا، برگزاری برنامه‌های دعا و نیایش، میقات صالحین در حاشیه نماز جمعه، پیاده‌روی و اردو‌های فرهنگی، از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف از جمله فوتبال و تیراندازی، کارگاه‌های آموزشی سواد رسانه‌ای، آموزش‌های عمومی، نشست‌های تبیینی با موضوع دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر، اکران فیلم در مساجد و محلات، اردو‌های بسیجیان و فرماندهان پایگاه‌ها و برپایی ایستگاه‌های صلواتی نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه ناحیه نوشهر با اشاره به برنامه‌های حوزه خدمات اجتماعی افزود: ارائه خدمات پزشکی رایگان در محلات، برگزاری میز خدمت، برنامه‌های فرهنگی و سرود، تکریم مادران و همسران شهدا، تقدیر از مادران جوان بسیجی و برگزاری نشست‌هایی با کارشناسان در زمینه خانواده، فرزندآوری و افزایش جمعیت از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی از برگزاری زنجیره انسانی در محدوده مجتمع تجاری لنگر و مسیر‌های پیش‌بینی‌شده تا میدان آزادی خبر داد و گفت: این برنامه با حضور خانواده‌ها، بانوان، آقایان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و در کنار آن برنامه‌های فرهنگی با موضوع حمایت از خانواده، حجاب و عفاف و مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز پیش‌بینی شده است.

سرهنگ داغمه‌چی افزود: اجرای برنامه‌های گروه‌های سرود در میادین و برگزاری اجتماع مردمی از دیگر بخش‌های این برنامه خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری جشن بزرگ هفته بسیج با مشارکت اقشار مختلف مردم خبر داد و اظهار داشت:در این جشن از ظرفیت دانش‌آموزان، بسیجیان و گروه‌های مردمی استفاده می‌شود و برنامه‌های فرهنگی، سنتی و اجتماعی در کنار اقدامات حمایتی از زوج‌های جوان، از جمله اهدای جهیزیه و کمک‌های مرتبط با ازدواج، پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج نوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های عمرانی و سازندگی اشاره کرد و گفت: با تلاش گروه‌های جهادی، خیران و مجموعه‌های مرتبط، پروژه‌های متعددی در حوزه آبرسانی، زیرساخت‌های کشاورزی، برق‌رسانی و بازسازی مناطق محروم در شهرستان در حال اجراست.

وی با اشاره به احداث و تکمیل مخازن ذخیره آب در برخی مناطق شهرستان افزود: ساخت سه مخزن ۱۵۰ مترمکعبی در مناطق مختلف از جمله اقدامات در حوزه تأمین آب بوده که برخی از این پروژه‌ها به مراحل تکمیل و بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر نیز در حال اجرا هستند.

سرهنگ داغمه‌چی همچنین از اجرای پروژه‌های آبرسانی در روستا‌های منطقه، لوله‌گذاری آب شرب و طرح‌های مرتبط با تأمین آب کشاورزی خبر داد و گفت: پروژه برق‌رسانی به مجتمع‌های کشاورزی نیز با اعتبارات قابل توجه در حال اجراست که شامل احداث پایه‌های فلزی و توسعه شبکه در مناطق مختلف، از جمله محدوده‌های جنگلی، می‌شود و تکمیل بخشی از این طرح‌ها برای دهه فجر برنامه‌ریزی شده است.

وی بازسازی گلزار شهدا، مرمت و بازسازی واحد‌های مسکونی محرومان و همکاری با بنیاد مسکن، کمیته امداد، بنیاد شهید، خیران و گروه‌های جهادی را از دیگر اقدامات برشمرد.

سرهنگ پاسدار داغمه‌چی با تأکید بر استمرار اقدامات حمایتی و کمک‌های مؤمنانه اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۱۴ هزار و ۳۷۲ بسته کمک مؤمنانه با ارزشی بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۷۴۴ میلیون تومان با مشارکت مردم، خیران، شورا‌ها و گروه‌های جهادی تهیه و توزیع شده است.

وی افزود: در هفته بسیج نیز بسته‌های معیشتی در میان خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد و این اقدامات در طول سال به‌صورت مستمر ادامه دارد.

فرمانده سپاه ناحیه نوشهر با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه ازدواج جوانان گفت: طی یک سال اخیر، ۲۷ مورد کمک جهیزیه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان انجام شده و حمایت از زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌برخوردار نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از توزیع کمک‌های آموزشی در مدارس، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و فعالیت گروه‌های جهادی در مناطق مختلف خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه نوشهر با اشاره به حمایت از مشاغل خرد، خانگی و دامداری بیان کرد: تاکنون به ۱۲۳ نفر تسهیلات حمایتی پرداخت شده که مجموع آن حدود ۱۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان بوده است. این تسهیلات با نرخ بهره چهار درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی پرداخت شده و روند آن تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در مناطق آسیب‌دیده و محروم کشور گفت: نیرو‌های جهادی شهرستان در مراحل مختلف برای خدمت‌رسانی و کمک به مردم مناطق نیازمند و آسیب‌دیده حضور داشته‌اند و این روحیه خدمت‌رسانی همچنان ادامه دارد.

سرهنگ داغمه‌چی در پایان ضمن قدردانی از اصحاب رسانه، گروه‌های مردمی، هیئت‌ها، خیران، بسیجیان و گروه‌های جهادی، نقش رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی، انعکاس خدمات و تقویت مشارکت مردمی مهم دانست و گفت: بسیج با تکیه بر ظرفیت مردم و همراهی اقشار مختلف جامعه، تلاش می‌کند در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سازندگی در کنار مردم باشد و خدمات خود را در سطح محلات و شهرستان گسترش دهد.