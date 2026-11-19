کیوان کاظمی، تکواندوکار وزن منهای ۶۷ کیلوگرم هیئت تکواندو استان قم، در مسابقات چالش گرنداسلم ووشی چین حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابت‌های چالش گرنداسلم تکواندو طی روز‌های ۱۸ تا ۲۲ آذرماه به میزبانی شهر ووشی چین برگزار می‌شود و کیوان کاظمی در این مسابقات به میدان می‌رود.

آرین سلیمی و ابوالفضل زندی دو ملی‌پوشی هستند که سهمیه حضور در مرحله نهایی را دارند و سایر ورزشکاران باید در مسابقات شرکت کنند تا در صورت صعود به فینال، جواز مرحله نهایی را به دست آورند.

گفتنی است این مسابقات یکی از مسابقات مهم در مسیر کسب سهمیه المپیک است و در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار خواهد شد و مربی پایه این ورزشکار قمی، استاد بلال سلیمانی است.

