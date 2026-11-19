مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: ۹۷۲ واحد از طرح نهضت ملی مسکن که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند، تا پایان امسال به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جعفر رفیعی در نشست شورای تأمین مسکن استان؛ با اعلام این که تا پایان امسال ۹۷۲ واحد مسکن نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل داده می‌شود، اظهار کرد: در کل کشور ۱۳۰ هزار واحد قرار است، تحویل متقاضیان شود که سهم استان ایلام ۹۷۲ واحد است.

وی اضافه کرد: در مجموع سهم ایلام از این طرح ملی؛ حدود ۴ هزار واحد مسکونی است که ۹۷۲ واحد آن پیشرفت فیزیکیِ بالای ۷۰ درصد داشته‌ است و تا پایان سال تحویل مردم داده می‌شوند.

رفیعی تأکید کرد: ۶۳۰ واحد از این طرح در تپه ماهور یک و ۲۱۶ واحد در پارک کوثر قرار دارند.

رفیعی در ادامه تصریح کرد: مابقی واحد‌های تحویلی در سایر شهرستان‌ها قرار دارند.

استاندار ایلام نیز گفت: برای تکمیل این طرح‌ها و حل مشکلات تسهیلات مردمی؛ سقف وام از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون ارتقا پیدا می‌کند.

احمد کرمی افزود: استان ایلام در زمینه جذب تسهیلات مسکن، جایگاه خوبی در سطح کشور دارد.