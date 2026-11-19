به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به استان مازندران با خانواده شهیدان ذاکریان دیدار کرد و اظهار داشت: من در این دیدار بسیار از جملات گهربار والدین بزرگوار شهید دانشمند عزیز محمدرضا ذاکریان بهره معنوی بردم.

موسوی بیان کرد: ما هر چه داریم از شما داریم. شما فرزندان بسیار نازنینی تربیت کردید که آینده ما را ساختند و اگر ما آینده بهتری داریم مدیون شهدای عزیزمان هستیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به والدین شهیدان ذاکریان گفت: فرزند شما اکنون فرزند ایران است و تاریخ ما به شهید ذاکریان و همه شهدا می‌بالد و ما باید دین خود را نسبت به شهدا و خانواده‌های عزیز آنان ادا کنیم و مطمئن هستم اگر ما خوب عمل کنیم آینده ما ذاکریان‌های بی‌شماری را تربیت خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: در پیام اخیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سه جمله را تذکر دادند که یکی از نکات، جهش علمی فناورانه بود. ما در کشورمان نیاز داریم در این زمینه راه شهدایی همچون شهید ذاکریان را طی کنیم. این تکلیف ما، نوجوانان و جوانان در خصوص شهدا را سنگین کرده است.

وی افزود: باید مطالعه کنیم و علم روز را در کشور توسعه دهیم و راه این شهدای عزیز علمی که پایه‌گذار بخش‌های مختلفی از فناوری‌های نو در کشور هستند و ایران امروز به این فناوری‌ها افتخار می‌کند را ادامه دهیم.

موسوی گفت: شهدای علمی با نقش موثرشان در عرصه علمی، ایران را مقاوم کردند و ما با این توانایی‌های علمی توانستیم ایستادگی کنیم و ملت ما مدیون این شهدا است. علت پیروزی و پایداری ما خون مطهر شهداست. همه ما مسئول هستیم باید فرزندان خود را خوب و علمی تربیت کنیم و باید با ادامه راه این شهدای معزز، آینده کشور را بهتر بسازیم و بتوانیم همواره در مقابل تفکر استکباری ایستادگی داشته باشیم.

شهید دکتر محمدرضا ذاکریان به همراه همسر معزز شهیده زینب نبی‌زاده و فرزندان عزیزشان فاطمه و زهرا ذاکریان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به درجه والای شهادت نائل آمدند.