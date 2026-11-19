به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور بانوان استان آذربایجان‌غربی گفت: ۷۰۰ بانوی شهید، بیش ازیک‌هزار و ۲۰۰ بانوی جانباز و ۲بانوی آزاده از افتخارات و سرمایه‌های ارزشمند این استان هستند.

«نیرالهامی» مدیر کل امور بانوان استاندار‌ی آذربایجان‌غربی در بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های بانوان در آذربایجان‌غربی گفت: این استان از ظرفیت‌های ملی و فراملی ارزشمندی در حوزه فعالیت‌های زنان برخوردار است و بانوان نقش مهمی در حفظ فرهنگ، تربیت و تقویت نسل‌های آینده و تحکیم پیوند‌های اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کنند.



وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی از نظر تعداد شهدای زن، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: ۷۰۰ شهیده زن، بیش ازیک‌هزار و ۲۰۰ بانوی جانباز و ۲بانوی آزاده از افتخارات و سرمایه‌های ارزشمند این استان هستند.



الهامی ادامه داد: فعالیت ۵۸۳ هیئت بانوان با مدیریت زنان و حضور بیش از یک‌هزار بانوی مداح و ستایشگر، از دیگر ظرفیت‌ها و افتخارات بانوان آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.



وی با اشاره به حضور مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی یادآورشد: امروز بانوان آذربایجان‌غربی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، ورزش، مدیریت و فرهنگ دارای جایگاه و نقش‌آفرینی مؤثری هستند و سهم زنان از پست‌های مدیریتی استان به بیش از ۱۱ درصد رسیده است.



مدیر کل امور بانوان استاندار‌ی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان در مسیر توسعه استان تصریح کرد: توسعه پایدار آذربایجان‌غربی بدون هماهنگی، برنامه‌ریزی علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی زنان امکان‌پذیر نخواهد بود.



الهامی با اشاره به اهمیت حضور بانوان در این اجلاس خاطرنشان‌کرد: حضور بانوان در چنین رویداد‌هایی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی و تبدیل این استان از یک جغرافیای مرزی به کانون تعاملات و دیپلماسی فرهنگی و اجتماعی است.



وی با بیان اینکه جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به صدای وحدت‌بخش زنان نیاز دارد، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این اجلاس سرآغاز فصل تازه‌ای از همدلی، هم‌افزایی و همکاری بانوان در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا باشد.