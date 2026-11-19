همزمان با آغاز هفته بسیج، بیش از ۲۲۰ عنوان برنامه با محوریت نقش‌آفرینی محلات اسلامی، خدمت‌رسانی به مردم و فعالیت‌های فرهنگی، جهادی و ورزشی در شهرستان یزد برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید الله دادی با اشاره به آغاز هفته بسیج گفت: در این هفته بیش از ۲۲۰ عنوان برنامه به همت ناحیه مقاومت بسیج شهید الله دادی و شهید منتظر قائم یزد برنامه ریزی شده است و حدود ۶۰ برنامه شاخص نیز در شهرستان یزد اجرایی می‌شود.

سرهنگ نصیری افزود: محور اصلی برنامه‌ها میادین و نقش دهی محلات اسلامی در ارائه خدمات به مردم خواهد بود.

وی عنوان کرد: افتتاح مرکز آموزش جان فدایان، جشنواره فرهنگی -ورزشی بانوی تمدن ساز، همایش اسوه‌های صبر و مقاومت و همایش تجدید میثاق با امام شهید از برنامه‌های این هفته به شمار می‌رود.

سرهنگ نصیری افزود: اجرای مسابقه نومیدان، همایش تجلیل از میدان دارها، همایش جان فدایان، محفل قرانی میدان نور و همایش پیاده روی خانوادگی از دیگر برنامه‌های این هفته به شمار می‌رود.

وی یاداور شد: رویکرد و قالب این برنامه‌ها شامل عناوین فرهنگی، بصیرتی و رسانه‌ای، جهادی و خدمات رسانی، ورزشی، نشاط اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.