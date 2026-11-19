مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان از آغاز مرحله شهرستانی بیست‌وسومین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور ۵۱۱ شرکت‌کننده در سراسر استان خبر داد و گفت: این رقابت‌ها در ۲۹ رشته مختلف در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،سید علی علوی اظهار کرد: بیست‌وسومین دوره مسابقات ملی مهارت در مرحله شهرستانی، همزمان با سراسر استان و با حضور پرشور جوانان و نخبگان مهارتی در ۲۹ رشته مختلف در حال برگزاری است.

وی با اشاره به روند برگزاری این مسابقات افزود: برگزیدگان و افرادی که بتوانند در این مرحله نمره قبولی و امتیاز لازم را کسب کنند، به مرحله استانی راه خواهند یافت و در ادامه مسیر پس از موفقیت در مراحل کشوری، این فرصت را خواهند داشت تا به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی مهارت حضور پیدا کنند.