به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، این مراسم مهیج برای کودکان با اجرای برنامه‌های شاد، هنری و فرهنگی و اجرای گروه‌های مختلف، لحظات خاطره‌انگیزی را برای کودکان و نوجوانان رازوجرگلانی رقم زد.

برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی در رویداد «ایران جان، کودک جان» در شهرستان راز و جرگلان، با حضور پرشور کودکان و همراهی عروسک‌های محبوب مل‌مل و بزباش، اجرای سرود، قصه‌گویی و برنامه‌های شاد و متنوع، لحظاتی سرشار از هیجان و خاطره را رقم زد ؛ رویدادی که با همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی این شهرستان، جلوه‌ای از همدلی برای کودکان و آینده‌سازان ایران بود.