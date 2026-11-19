استاندار فارس، نقش مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور را در صیانت از میراث تاریخی و دینی استراتژیک و مهم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، حسینعلی امیری در جریان بازدید از کتابخانه ملی و مرکز اسناد استان فارس در شیراز، هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، بر اهمیت پیوند میان حافظه تاریخی و آینده جامعه تأکید کرد و این مجموعه را پیونددهنده نسل‌های مختلف دانست.

استاندار فارس در دیدار با کارکنان، پژوهشگران و استادان این مرکز، با تبیین جایگاه هویت‌ساز کتابخانه‌ها و مراکز اسناد، اظهار داشت: مقاومت و پایداری ملت‌ها ریشه در هویت دینی و تاریخی آنان دارد؛ از این رو، فعالیت این مجموعه‌ها در حفظ و معرفی میراث ملی، نقشی کلیدی در تقویت باور‌های جمعی و تاب‌آوری اجتماعی ایفا می‌کند.

امیری با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به این مراکز، تصریح کرد: نگاه به کتابخانه ملی نباید تنها به خدمات‌رسانی محدود شود؛ این مجموعه در وهله نخست یک مرکز علمی، پژوهشی و آموزشی است و برنامه‌ریزی برای ارتقای آن باید با تمرکز بر تمامی این کارکرد‌ها انجام گیرد.

استاندار فارس در ادامه با تأکید بر حمایت‌های اجرایی، خواستار پیگیری دقیق مسائل این مرکز در چارچوب منابع موجود شد و از مدیران دستگاه‌های استانی خواست در بهبود شرایط این مجموعه همراهی کنند.

وی همچنین با دعوت از مرجان یزدان‌پناهی رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور از نشست‌های تخصصی فرهنگ، گردشگری و شورای اداری، بر ضرورت حضور فعال این نهاد در فرایند تصمیم‌گیری‌های استانی تأکید کرد.