نشست سه‌جانبه رؤسای جمهور چین، روسیه و آمریکا در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) برگزار شد.

نشست سه‌جانبه رئیسان جمهور چین، روسیه و آمریکا

نشست سه‌جانبه رئیسان جمهور چین، روسیه و آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، در این نشست، شی جین‌پینگ، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ درباره چشم‌انداز همکاری سه کشور، مسائل مهم بین‌المللی و راه‌های تقویت ثبات و امنیت جهانی گفت‌و‌گو کردند.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات در روابط قدرت‌های بزرگ، بر همکاری برای قرار دادن روابط چین و آمریکا در مسیر صحیح و ایجاد روابطی سازنده و مبتنی بر ثبات راهبردی تأکید کرد. وی همچنین حمایت از تجارت آزاد، مقابله با حمایت‌گرایی اقتصادی و گسترش همکاری‌های اقتصادی را از اولویت‌های پکن دانست.

شی جین‌پینگ در ادامه سخنان خود تاکید کرد: سه کشور باید برای مقابله با چالش‌های جهانی «با یکدیگر همکاری کنند.»

او گفت: «باید از تاریخ درس بگیریم. شرایط دشوار، مسئولیت‌پذیری واقعی را آشکار می‌کند.» رهبر چین همچنین گفت: جهان امروز دیگر «مجموعه‌ای از جزایرجدا از یکدیگر نیست.

او افزود: «بشریت در یک دهکده جهانی واحد زندگی می‌کند که در آن سرنوشت همه به یکدیگر گره خورده است. آقای شی تاکید کرد که قدرت‌های بزرگ در این «دهکده جهانی» مسئولیت‌های ویژه‌ای بر عهده دارند.

رئیس‌جمهور چین تاکید کرد: پکن طی سال‌های اخیر در حال ترویج الگویی از روابط میان قدرت‌های بزرگ بوده است که بر «همزیستی مسالمت‌آمیز، ثبات کلی و توسعه متوازن» استوار است که هم برای کشور‌های درگیر و هم کل جهان سودمند است.

شی خواهان آن شد که چین، روسیه و آمریکا با همکاری برای مقابله با چالش‌های جهانی و کمک به برقراری صلح و ثبات، برای سایر کشور‌های جهان «الگو» باشند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز در سخنان آغازین خود به پیشینه همکاری سه کشور در جنگ جهانی دوم و نقش آنها در شکل‌گیری نظم بین‌المللی پس از جنگ اشاره کرد و عضویت دائم سه کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد را یادآور شد.

پوتین همچنین در سخنانی خطاب به رؤسای جمهور آمریکا و چین خاطرنشان کرد: کشور‌های ما در حل‌وفصل مناقشات منطقه‌ای منافع مشترک فراوانی دارند که از جمله آنها، بدیهی است، مناقشه اوکراین است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز این نشست را فرصتی تاریخی برای بررسی افق‌های جدید همکاری میان سه کشور دانست و از رهبران پیشین آمریکا انتقاد کرد که به جای گفت‌و‌گو با رقبای خود، ترجیح می‌دادند با دوستان و متحدانشان گفت‌و‌گو کنند.

ترامپ گفت: ما مسئولیت ویژه‌ای در قبال حفظ گفت‌وگوی سازنده و آزادی داریم که بر ملت‌های ما و جهان تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: با برگزاری این نشست که برای نخستین بار آمریکا، روسیه و چین را دور هم جمع کرده است، در حال رقم زدن تاریخ هستیم.

رئیس‌جمهور آمریکا یکی از محور‌های مورد نظر خود در این نشست را کاهش تسلیحات هسته‌ای عنوان و تاکید کرد: ما این امکان را داریم که درباره چگونگی کاهش استفاده از تسلیحات هسته‌ای در جهان گفت‌و‌گو کنیم.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جنگ اوکراین، تحولات غرب آسیا، رقابت‌های اقتصادی و راهبردی قدرت‌های بزرگ، از مهم‌ترین چالش‌های نظم بین‌المللی به شمار می‌روند.