رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین از تعیین ظرفیت ۱۲ مگاواتی تولید برق از طریق انرژی‌های پاک و خورشیدی برای بخش صنعت و معدن این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید تاجیک، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین، با اشاره به برنامه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش صنعت و معدن گفت: ظرفیت تکلیفی شهرستان ورامین برای تولید برق از طریق انرژی‌های پاک و خورشیدی، ۱۲ مگاوات تعیین شده است و پیگیری‌ها برای احداث ساختگاه‌های خورشیدی و تحقق این ظرفیت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های خورشیدی یکی از راهکار‌های مهم برای مدیریت ناترازی برق در بخش تولید است، افزود: استفاده از منابع تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از نیاز انرژی واحد‌های صنعتی و معدنی را تأمین کند و وابستگی این واحد‌ها به شبکه سراسری برق را کاهش دهد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین با تأکید بر ضرورت مشارکت واحد‌های صنعتی در اجرای این برنامه بیان کرد: تحقق ظرفیت ۱۲ مگاواتی تعیین‌شده نیازمند همراهی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش صنعت و معدن است و باید زمینه لازم برای ورود واحد‌های تولیدی به حوزه احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شود.

تاجیک ادامه داد: محدودیت‌های تأمین برق می‌تواند فعالیت واحد‌های تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد و استمرار این شرایط، برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی از مسیر‌های جایگزین را ضروری می‌کند. توسعه ساختگاه‌های خورشیدی در ورامین می‌تواند به تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع کمک کند و زمینه پایداری بیشتر فعالیت خطوط تولید را فراهم آورد.

وی با اشاره به آثار اقتصادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی علاوه بر کمک به مدیریت مصرف برق، به تقویت زیرساخت‌های تولید و حرکت به سمت توسعه پایدار کمک می‌کند. بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشید همچنین می‌تواند فرصت تازه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های انرژی شهرستان ایجاد کند.

رئیس اداره صمت ورامین در پایان با تأکید بر ادامه پیگیری‌ها برای احداث ساختگاه‌های خورشیدی در شهرستان گفت: مجموعه صنعت، معدن و تجارت ورامین تحقق سهم ۱۲ مگاواتی تعیین‌شده را دنبال می‌کند و مشارکت واحد‌های صنعتی و معدنی در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه توسعه انرژی‌های پاک می‌تواند ضمن کاهش فشار بر شبکه برق، به استمرار تولید و تقویت توان اقتصادی شهرستان کمک کند.