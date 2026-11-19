مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم گفت: دومین برنامه ملی «شکوه ایثار» روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و با تجلیل از مادران و همسران شهدا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره به سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) که به عنوان روز تجلیل از مادران و همسران شهدا در تقویم ثبت شده است گفت: روز دوشنبه ۲ آذر ماه، در قالب طرح «شکوه ایثار»، دومین آئین ملی تجلیل از مادران و همسران شهدا از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حسن هنرمند افزود: مهمانان این برنامه، خانواده مادران و همسران شهدای استان قم و همچنین مادران و همسران شهدای جنگ رمضان، حوادث دی‌ماه و جنگ ۱۲ روزه از ۷ استان همجوار هستند که همزمان با سراسر کشور در قم گرد هم می‌آیند.