به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیستمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد.

بیش از ۳ هزار قرآن‌آموز در ۱۰ شهرستان آذربایجان غربی در بیستمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم شرکت کردند.

این رویداد با هدف سنجش سطح دانش قرآنی شرکت‌کنندگان و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت فعالان و علاقه‌مندان به معارف قرآن کریم برگزار می‌شود.

این آزمون فرصتی برای گسترش مشارکت عمومی در فعالیت‌های قرآنی است

توجه به آموزش، حفظ و ترویج مفاهیم نورانی قرآن کریم از اهداف دیگربرگزاری این رویداد است.