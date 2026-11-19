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بیستمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با حضور بیش از ۳ هزار قرآنآموز در آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیستمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در آذربایجان غربی برگزار شد.
بیش از ۳ هزار قرآنآموز در ۱۰ شهرستان آذربایجان غربی در بیستمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم شرکت کردند.
این رویداد با هدف سنجش سطح دانش قرآنی شرکتکنندگان و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت فعالان و علاقهمندان به معارف قرآن کریم برگزار میشود.
این آزمون فرصتی برای گسترش مشارکت عمومی در فعالیتهای قرآنی است
توجه به آموزش، حفظ و ترویج مفاهیم نورانی قرآن کریم از اهداف دیگربرگزاری این رویداد است.