آغاز به کار درمانگاه خیری ثامن الحج (ع) و مرکز فیزیوتراپی در یزد

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان یزد: این درمانگاه و مرکز فیزیوتراپی در متراژ ۵۲۴ متر مربع زمین و ۱۱۰۰ متر زیربنا در سه طبقه با کاربری رادیولوژی، فیزیوتراپی، و مطب پزشکان متخصص احداث شده است.