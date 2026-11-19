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مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان یزد: این درمانگاه و مرکز فیزیوتراپی در متراژ ۵۲۴ متر مربع زمین و ۱۱۰۰ متر زیربنا در سه طبقه با کاربری رادیولوژی، فیزیوتراپی، و مطب پزشکان متخصص احداث شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خامسی افزود: خدمات مربوط به بیماران کلیوی مانند سنگ شکن و همچنین ام آر آی در این مرکز درمانی صورت میگیرد.
وی یاداور شد: علاوه بر بیماران کلیوی عموم مردم نیز با تعرفههای دولتی میتوانند از خدمات این مرکز درمانی بهرهمند شوند.
این مرکز درمانی در میدان نماز واقع در بلوار مدرس است و با همت خیر محترم حاج علی روستایی از سال ۱۳۹۸ عملیات اجرایی آن آغاز شده است.