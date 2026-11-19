روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مصاحبه‌های تخصصی و منابع انسانی آزمون استخدامی از روز جمعه ۲۹ آبان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مصاحبه‌های تخصصی و منابع انسانی در دو حوزه تهران و کیش برگزار می‌شود.

حوزه اصلی مصاحبه هر رشته شغلی بر اساس محل سکونت اکثریت داوطلبان همان رشته تعیین شده است.

برای تسهیل حضور داوطلبانی که در شهری غیر از حوزه اصلی مصاحبه رشته شغلی خود سکونت دارند، امکان شرکت در مصاحبه به‌صورت برخط، با شرایط زیر فراهم شده است.

مهلت ثبت درخواست مصاحبه برخط تا ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۸ آبان در نظر گرفته شده است.

داوطلبان باید پیش از روز مصاحبه، تاریخ، ساعت و حوزه تعیین‌شده خود را در سایت ثبت‌نام بررسی کنند.

داوطلبان برای مشاهده جزئیات مصاحبه‌های تخصصی و منابع انسانی آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش به نشانی وبگاه سازمان منطقه آزاد کیش به نشانی kish.ir مراجعه کنند.