به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،باغ تاریخی بیرم‌آباد در شرق شهر کرمان و در مجاورت بنای تاریخی تخت درگاه قلی‌بیگ قرار گرفته و با وسعتی حدود چهار و نیم هکتار، از مهم‌ترین یادگار‌های باغ‌سازی دوره صفوی در این منطقه به شمار می‌رود.

قدمت این باغ به دوره شاه اسماعیل صفوی بازمی‌گردد و ساخت اولیه آن به بیرام‌بیگ افشار نسبت داده می‌شود، این مجموعه در دوره حکومت گنجعلی‌خان در کرمان نیز مورد مرمت، توسعه و تغییراتی در ساختار و معماری قرار گرفت.

اهمیت تاریخی بیرم‌آباد از این جهت دوچندان است که پیشینه شکل‌گیری آن به دوره صفویه می‌رسد، در حالی که باغ شاهزاده ماهان و باغ فتح‌آباد از آثار دوره قاجار هستند، بنابراین بیرم‌آباد از نظر قدمت تاریخی، چند قرن پیشینه کهن‌تری نسبت به این دو باغ مشهور کرمان دارد و از معدود نمونه‌های باقی‌مانده باغ‌سازی صفوی در استان محسوب می‌شود.

این باغ همچنین از نظر الگوی معماری و طراحی فضای سبز، ویژگی‌های متفاوتی دارد و پژوهش‌های تاریخی و معماری، ساختار آن را نمونه‌ای قابل توجه از تأثیر شرایط طبیعی، توپوگرافی زمین و ملاحظات اجتماعی و سیاسی بر باغ‌سازی دوره صفوی معرفی کرده‌اند.

بر اساس اسناد تاریخی، باغ بیرم‌آباد در دوره قاجار و به استناد وقفنامه‌ای که از آن دوره باقی مانده، از سوی چهار نفر از فرزندان قلی‌بیگ به آستان قدس رضوی واگذار شده است.

این مجموعه ۲ عمارت تاریخی متعلق به دوره صفوی و دو محور اصلی دارد که در طراحی آن از ویژگی‌های طبیعی و موقعیت جغرافیایی منطقه بهره گرفته شده است.

باغ بیرم‌آباد در اسفند سال ۱۳۷۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و عملیات مرمت و بازسازی آن از آبان سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.

قرارگیری این باغ در نزدیکی آثار تاریخی همچون قلعه دختر، قلعه اردشیر و تخت درگاه قلی‌بیگ، ظرفیت مناسبی برای پیوند آن با سایر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شرق شهر کرمان ایجاد کرده است.

بازگشایی بیرم‌آباد علاوه بر احیای یک میراث ارزشمند صفوی، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک مسیر گردشگری تاریخی در این محدوده از شهر کرمان را فراهم کند و با معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده این شهر، به رونق گردشگری فرهنگی و افزایش ماندگاری مسافران کمک کند.