

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۳۵ تیم حضور دارند که در ۷ گروه ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد. تیم‌های ترکمنستان، نپال، کره شمالی و تیمور شرقی از حضور در دور مقدماتی انصراف دادند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های ازبکستان (میزبان)، قطر (میزبان جام جهانی نوجوانان)، ژاپن، چین، استرالیا، کره جنوبی، عربستان، ویتنام و تاجیکستان (تیم‌های برتر دوره قبل) از حضور در دور مقدماتی معاف هستند. برنامه روز پنجم به این شرح است:

** جمعه ۲۹ آبان:

* گروه یک در تانلین و یانگون میانمار:

فیلیپین - افغانستان

اندونزی - میانمار

- تیم کامبوج استراحت می‌کند.

- تیم اندونزی با ۹ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیم‌های افغانستان با ۶، میانمار با ۴، فیلیپین با ۳ و کامبوج با یک امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه دو در بوریرام تایلند:

تایوان - هنگ کنگ

تایلند - عراق

- تیم مالدیو استراحت می‌کند.

- تیم تایلند با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم عراق با ۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد. تیم‌های هنگ کنگ با ۴، تایوان با ۳ و مالدیو بدون امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم هستند و حذف شدند.

* گروه سه در راس الخیمه امارات:

بوتان - سوریه

امارات - بنگلادش

- تیم ماکائو استراحت می‌کند.

- تیم‌های امارات و سوریه با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم بنگلادش با ۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. تیم‌های ماکائو با ۳ و بوتان بدون امتیاز در رده چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه چهار در وین تین لائوس:

پاکستان - اردن

ایران - لائوس (ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه نیولائو)

- تیم نوجوانان ایران پیش از این با یک گل تیم پاکستان و با ۱۱ گل تیم سریلانکا و با ۳ گل تیم اردن را شکست داد.

- تیم سریلانکا استراحت می‌کند.

- تیم ایران با ۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های اردن و پاکستان با ۶، لائوس با ۳ و سریلانکا بدون امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه پنج در کوالالامپور مالزی:

سنگاپور - فلسطین

هند - مالزی

- تیم گوآم استراحت می‌کند.

- تیم‌های هند با ۹ و فلسطین و مالزی با ۶ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم‌های سنگاپور با ۳ و گوآم بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه شش در بیشکک قرقیزستان:

مغولستان - قرقیزستان

- تیم‌های یمن و جزایر ماریانای شمالی استراحت می‌کنند.

- تیم یمن با ۷ امتیاز صدرنشین است و تیم قرقیزستان با ۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد. تیم‌های مغولستان با ۳ و جزایر ماریانای شمالی بدون امتیاز سوم و چهارم هستند و حذف شدند. در این گروه تیم ترکمنستان انصراف داد.

* گروه هفت در صلاله عمان:

لبنان - بحرین

عمان - کویت

- تیم برونئی دارالسلام استراحت می‌کند.

- تیم لبنان با ۹ امتیاز در صدر است و صعود کرد. تیم‌های عمان با ۶، بحرین و کویت با ۴ و برونئی دارالسلام بدون امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.