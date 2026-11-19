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دور مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملتهای نوجوانان کمتر از ۱۷ سال آسیا ۲۰۲۷ ازبکستان فردا به پایان میرسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۳۵ تیم حضور دارند که در ۷ گروه ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد. تیمهای ترکمنستان، نپال، کره شمالی و تیمور شرقی از حضور در دور مقدماتی انصراف دادند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیمهای ازبکستان (میزبان)، قطر (میزبان جام جهانی نوجوانان)، ژاپن، چین، استرالیا، کره جنوبی، عربستان، ویتنام و تاجیکستان (تیمهای برتر دوره قبل) از حضور در دور مقدماتی معاف هستند. برنامه روز پنجم به این شرح است:
** جمعه ۲۹ آبان:
* گروه یک در تانلین و یانگون میانمار:
فیلیپین - افغانستان
اندونزی - میانمار
- تیم کامبوج استراحت میکند.
- تیم اندونزی با ۹ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد. تیمهای افغانستان با ۶، میانمار با ۴، فیلیپین با ۳ و کامبوج با یک امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه دو در بوریرام تایلند:
تایوان - هنگ کنگ
تایلند - عراق
- تیم مالدیو استراحت میکند.
- تیم تایلند با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم عراق با ۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد. تیمهای هنگ کنگ با ۴، تایوان با ۳ و مالدیو بدون امتیاز در ردههای سوم تا پنجم هستند و حذف شدند.
* گروه سه در راس الخیمه امارات:
بوتان - سوریه
امارات - بنگلادش
- تیم ماکائو استراحت میکند.
- تیمهای امارات و سوریه با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم بنگلادش با ۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. تیمهای ماکائو با ۳ و بوتان بدون امتیاز در رده چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه چهار در وین تین لائوس:
پاکستان - اردن
ایران - لائوس (ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه نیولائو)
- تیم نوجوانان ایران پیش از این با یک گل تیم پاکستان و با ۱۱ گل تیم سریلانکا و با ۳ گل تیم اردن را شکست داد.
- تیم سریلانکا استراحت میکند.
- تیم ایران با ۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیمهای اردن و پاکستان با ۶، لائوس با ۳ و سریلانکا بدون امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه پنج در کوالالامپور مالزی:
سنگاپور - فلسطین
هند - مالزی
- تیم گوآم استراحت میکند.
- تیمهای هند با ۹ و فلسطین و مالزی با ۶ امتیاز اول تا سوم هستند و تیمهای سنگاپور با ۳ و گوآم بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه شش در بیشکک قرقیزستان:
مغولستان - قرقیزستان
- تیمهای یمن و جزایر ماریانای شمالی استراحت میکنند.
- تیم یمن با ۷ امتیاز صدرنشین است و تیم قرقیزستان با ۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد. تیمهای مغولستان با ۳ و جزایر ماریانای شمالی بدون امتیاز سوم و چهارم هستند و حذف شدند. در این گروه تیم ترکمنستان انصراف داد.
* گروه هفت در صلاله عمان:
لبنان - بحرین
عمان - کویت
- تیم برونئی دارالسلام استراحت میکند.
- تیم لبنان با ۹ امتیاز در صدر است و صعود کرد. تیمهای عمان با ۶، بحرین و کویت با ۴ و برونئی دارالسلام بدون امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.