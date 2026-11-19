مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: ۵۴ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌های استان در ۲ ماه اخیر با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و راهداری لایروبی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز محمدی روز پنجشنبه اظهار کرد: همچنین در ۲ماه اخیر ورودی بیش از ۷۳ دهنه پل در سطح استان با هدف عبور ایمن سیلاب و رواناب‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی و تیم‌های گشت و بازرسی منابع آب استان پاکسازی و بازگشایی شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی نهضت لایروبی رودخانه‌های استان افزود: در ۲ ماه اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌های استان آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و پیش بینی‌های کارشناسان در راستای احتمال وقوع سیلاب در استان، ضرورت دارد تیم مدیریت بحران شرکت آمادگی خود را در شرایط اضطراری حفظ نماید.

محمدی با تاکید بر لزوم هماهنگی، ارتباط و تعامل با نهاد‌های بالادستی تصریح کرد: برگزاری مانور‌های مختلف مدیریت بحران و دوره‌های تخصصی برای ارتقای سطح آمادگی تیم مدیریت بحران شرکت ضروری است.

وی بیان کرد: وظیفه اصلی ستاد مدیریت بحران، تنها واکنش به حوادث نیست بلکه هدف اصلی ما، پیش‌بینی بحران‌ها و تدوین برنامه‌های واکنش سریع است تا از بروز هرگونه مشکل برای مردم مقابله کنیم.