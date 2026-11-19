شهرستان لنگرود برای اجرای آزمایشی طرح گردشگری کشاورزی گیلان با هدف توسعه زیرساخت‌های روستایی، افزایش سطح درآمد کشاورزان و صیانت از فرهنگ و اصالت زندگی روستایی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس گروه محیط زیست، توسعه پایدار سازمان جهاد کشاورزی گیلان در نشست تخصصی تبیین راهبرد‌های توسعه طرح گردشگری کشاورزی در لنگرود گفت: شهرستان لنگرود به عنوان محل اجرای آزمایشی طرح گردشگری کشاورزی گیلان با هدف توسعه زیرساخت‌های روستایی، افزایش سطح درآمد کشاورزان و صیانت از فرهنگ و اصالت زندگی روستایی انتخاب شد.

شیرین نوذری افزود: اجرای طرح گردشگری کشاورزی می‌تواند بدون نیاز به تغییر کاربری زمین‌ها سبب توسعه زندگی روستاییان شود.

جبیب محمودی چناری، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گفت: گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از زیرشاخه‌های گردشگری روستایی، به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در آن گردشگران برای تجربه مستقیم فعالیت‌های کشاورزی، مشاهده فرآیند تولید محصولات و تعامل با فرهنگ محلی، به روستا‌ها سفر می‌کنند.

وی گردشکری کشاورزی را یک مدل از مدیریت فضای روستایی دانست که بخش خدمات (گردشگری) را به بخش تولید (کشاورزی) مرتبط می‌کند، افزود: گردشگری کشاورزی با ایجاد ارزش افزوده غیرخوراکی برای محصولات، نقش زمین‌های کشاورزی را در اقتصاد نوین نشان می‌دهد.

‌عضو شورای راهبردی گردشگری کشاورزی دفتر توسعه پایدار و محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی، گفت: گردشگری کشاورزی راهکاری کلیدی برای تنوع‌بخشی به درآمد در مناطق روستایی است که با ایجاد تقاضای مستقیم از سوی گردشگران، علاوه بر فروش محصول خام، با ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی و آموزش‌های تخصصی، شرایط مشارکت گردشگر در تولید و افزایش سهم در زنجیره ارزش فراهم می‌شود.

وی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش خدمات، تقویت اقتصاد محلی و کاهش پدیده مهاجرت از روستا به شهر را از دیگر مزایای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: همچنین گردشگری کشاورزی ابزاری برای صیانت از میراث فرهنگی - طبیعی و حفظ اصالت روستایی است که باعث می‌شود کشاورزان به جای تغییر کاربری زمین‌ها به مناطق مسکونی و یا صنعتی، انگیزه‌ای اقتصادی برای حفظ زمین‌های کشاورزی خود، صیانت از تنوع زیستی و تداوم رفتار‌های سنتی و اصیل زندگی روستایی پیدا کنند.

هادی امیدپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود هم در این نشست، با اشاره به توانمندی‌های این شهرستان، گفت: لنگرود با بهره‌مندی از مناطق ساحلی و کوهستانی و دشت‌های وسیع، بستری مناسب برای تولید انواع محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی است.