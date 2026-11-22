به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ محمد صدقی خیرآبادی فرمانده یگان حفاظت اراضی استان سمنان گفت: این طرح به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حفظ خاک در شهرستان‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح کارشناسان با بازدید از اراضی کشاورزی و شناسایی مزارع و باغات از تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز احتمالی جلوگیری می کنند.

وی گفت: در ۶ ماه اول امسال ۳۴۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در استان شناسایی که ۱۰۰ مورد هم اجرای حکم شده است.

اسماعیل شوکت آبادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان هم گفت: در این طرح ۵ گروه از یگان حفاظت استان شرکت کردند.

وی افزود: از ابتدای امسال در دامغان ۳۴ مورد تغییر کابری غیر مجاز شناسایی و ۱۸ مورد براساس احکام صادره، حکم صادر شده است