فرماندهان انتظامی استان اصفهان و سپاه صاحب‌الزمان (عج) در نشست مشترک اخوت و همدلی، بر تقویت وحدت، تعامل و همکاری برای حفظ امنیت و آرامش عمومی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

تأکید فرماندهان پلیس و سپاه اصفهان بر وحدت و هم‌افزایی

تأکید فرماندهان پلیس و سپاه اصفهان بر وحدت و هم‌افزایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نشست با حضور استاندار، رئیس‌کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از فرماندهان ارشد انتظامی و سپاه، به میزبانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان برگزار شد.

حاضران در این نشست، تقویت پیوند‌های برادرانه و افزایش هماهنگی میان مجموعه‌های انتظامی و سپاه را در تأمین امنیت، صیانت از منافع ملی و خدمت‌رسانی به مردم ضروری دانستند.

شرکت‌کنندگان همچنین با تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره)، امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی، بر پایبندی به ارزش‌های نظام اسلامی و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

این نشست با هدف تحکیم وحدت و همدلی و تقویت همکاری میان مجموعه‌های نظامی، انتظامی، قضایی و اجرایی استان برگزار شد.

تیتر پیشنهادی: وحدت و هم‌افزایی پلیس و سپاه اصفهان برای پاسداری از امنیت و آرمان‌های انقلاب

این نسخه با تقدم نتیجه و محور اصلی نشست در لید و انتقال جزئیات و اهداف مراسم به بدنه خبر، مطابق الگوی هرم وارونه تنظیم شده است.